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Kızılcık Şerbeti’nin parlayan yıldızı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında ve evli mi?

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Kızılcık Şerbeti’nin parlayan yıldızı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında ve evli mi?
Başarılı oyuncu Evrim Alasya şu sıralar “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki performansıyla izleyicileri büyülüyor. Peki Evrim Alasya kimdir? Özel hayatı hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar...

Evrim Alasya kimdir?

2 Ağustos 1979 doğumlu Evrim Alasya, İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Yeteneğiyle dikkat çeken Alasya, ekranlarda "Güneşin Kızları”, "Kırmızı Oda” ve "Akrep” gibi dizilerdeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Kızılcık Şerbeti'nde yıldızlaşıyor

Şu sıralar "Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Evrim Alasya, canlandırdığı karakterle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alıyor.

Dizideki performansı, oyuncunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

Kaç yaşında ve evli mi?

2024 itibarıyla 45 yaşında olan Evrim Alasya, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Evli olmayan oyuncu, hayatını daha çok mesleğine adadığını belirtiyor.

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, yeteneği ve ekranlarda canlandırdığı güçlü karakterlerle dikkat çekiyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Evrim Alasya kimdir?

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