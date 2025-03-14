Şinasi Yurtsever'in ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü oyuncunun hayatı, filmleri ve biyografisi merak konusu oldu.
ŞİNASİ YURTSEVER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever, yaşamını yitirdi. Acı haberi, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun.. Allah rahmet eylesin..." ifadelerini kullandı.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğan Şinasi Yurtsever, komedi filmleriyle hafızalara kazındı. 1997-2000 yılları arasında yayınlanan "Küçük İbo" dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından "Yılan Hikâyesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam" ve "Aşk ve Ceza" gibi popüler dizilerde rol aldı.
ŞİNASİ YURTSEVER'İN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Yazı Tura (2003) - Basri karakteri
Hayatımın Kadınısın
Hokkabaz
Küçük Kıyamet
Çalgı Çengi (2011) - Nakliyatçı
İşler Güçler (2012) - Yapımcı Hakkı
Düğün Dernek (2013) - Yılmaz
Kardeş Payı (2014) - Hilmi
Düğün Dernek 2
İnci Taneleri (2024) - Tahsin karakteri
ŞİNASİ YURTSEVER'İN HASTALIĞI NEYDİ?
Ünlü oyuncu, mide kanseriyle uzun süredir mücadele ediyordu. Ne yazık ki, hastalığa yenik düşerek hayata veda etti.
Şinasi Yurtsever'in ölümünün ardından, onun sanata katkıları ve unutulmaz performansları hep hatırlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi