Tarihin derinliklerinde 26 Kasım: Bugün ne oldu?

Her gün dünya tarihinin bir parçası olarak geçmişten gelen izleri taşır. 26 Kasım da, pek çok önemli olayın yaşandığı ve tarihin akışını değiştiren bir gün olmuştur. Bugün tarihin tozlu sayfalarına yolculuk yaparak 26 Kasım’da neler yaşandığını keşfedeceğiz. İşte zamanın biriktirdiği önemli anlardan bazıları…

1548 - Kanuni Sultan Süleyman Halep'e Girdi

Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Halep'e girerek bu stratejik kenti fethetti. Bu adım, Osmanlı'nın doğudaki gücünü pekiştirdi ve bölgedeki hâkimiyetini sağlamlaştırdı.

1812 - Napolyon'un Rusya'dan Çekilişi

I. Napolyon'un Rusya seferi, zorlu kış şartları ve lojistik sorunlarla karşılaştı. Fransız ordusu, ağır kayıplar vererek geri çekildi ve Napolyon'un Rusya'yı fethetme hayali sona erdi. Bu olay, Napolyon'un imparatorluğunun çöküşünü hızlandıran önemli bir dönüm noktası oldu.

1842 - Notre Dame Üniversitesi Kuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde kurulan Notre Dame Üniversitesi, zamanla dünya çapında tanınan bir eğitim kurumu haline geldi. Katolik eğitim anlayışını benimseyen üniversite, akademik başarılarıyla dikkat çekmeye başladı.

1865 - "Alice Harikalar Diyarında" İlk Kez Basıldı

Lewis Carroll'un dünyaca ünlü eseri Alice Harikalar Diyarında, ilk kez yayımlandı. Bu eser, edebiyat dünyasında önemli bir dönüm noktası yaratırken, fantastik edebiyatın en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

1922 - Gelibolu'nun Kurtuluşu

Türk Kurtuluş Savaşı'nda, Türk ordusu Gelibolu'yu düşman işgalinden kurtararak büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir kilometre taşıydı.

1922 - Tutankhamun'un Mezarı Keşfedildi

Howard Carter ve Lord Carnarvon, 3000 yıl boyunca kimse tarafından dokunulmamış olan Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarını keşfetti. Bu keşif, dünya çapında büyük bir heyecan yaratarak, Mısır'ın antik geçmişine dair önemli bilgilerin gün yüzüne çıkmasına olanak sağladı.

1926 - Türkiye'nin İlk Şeker Fabrikası Açıldı

Cumhuriyet'in kalkınma hamlesi kapsamında Alpullu'da açılan ilk şeker fabrikası, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli bir adım olarak tarihe geçti.

1934 - Lakap ve Unvanlar Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal eşitlik ve modernleşme adına önemli bir adım atarak, halk arasında kullanılan lakap ve unvanları kaldırdı. Bu değişiklik, vatandaşların sadece isimleriyle anılmasını sağlayarak toplumsal eşitliğe katkıda bulundu.

1942 - Anti-Faşist Halk Kurtuluş Konseyi Kuruldu

Yugoslavya'da, faşist işgale karşı direnişi organize etmek amacıyla Anti-Faşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu. Bu konsey, Yugoslavya'nın kurtuluş mücadelesinde büyük bir rol oynadı.

1983 - Stanislav Petrov Nükleer Savaşı Önledi

Rus Yarbay Stanislav Petrov, erken uyarı sistemindeki bir hatayı fark ederek yanlış bir alarm nedeniyle çıkabilecek nükleer savaşı engelledi. Petrov'un bu soğukkanlı kararı, dünya tarihinin seyrini değiştirdi.

2003 - Concorde Son Uçuşunu Gerçekleştirdi

Havacılığın süper hızla buluşu olan Concorde, son uçuşunu gerçekleştirdi. Yüksek maliyetler ve güvenlik endişeleri nedeniyle emekliye ayrılan bu süpersonik yolcu uçağı, havacılık tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

2008 - Mumbai Terör Saldırısı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşen terör saldırısında 164 kişi hayatını kaybetti, 308 kişi ise yaralandı. Leşker-i Tayyibe örgütü tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, uluslararası terörizmin etkilerini ve küresel güvenlik tehditlerini yeniden gündeme getirdi.

26 Kasım, dünya tarihinin önemli anlarına ev sahipliği yapan bir gün olmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze, farklı coğrafyalarda yaşanan bu olaylar, bugünümüzü şekillendiren kritik dönüm noktalarına işaret ediyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi