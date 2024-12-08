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Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören 80 yaşında yaşamını yitirdi.

22 Kasım'da ev kazası geçiren ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenlerden düşerek başını çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Gören'in entübe edildiği açıklanmıştı. Ancak bugün kendisinden acı haber geldi.

80 yaşındaki usta yönetmen Şerif Gören, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gören'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenecek anma töreni sonrası, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

Kaynak: AA

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