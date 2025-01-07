Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 7 Ocak Konya nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.
İşte Konya 7 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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YENİ
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FERİTPAŞA MAHALLESİ NALÇACI CADDESİ NO:23A SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, CEMO ETLİEKMEK YANI)
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233 55 84
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Selçuklu
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BİRGÜL GÖÇER
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MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)
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236 52 01
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Meram- Selçuklu
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SILA
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AKŞEMSETTİN MAHALLESİ KOCA SİNAN SOKAK NO:11A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI YANI)
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257 06 96
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Meram
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REYHAN
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GÖDENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM
(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)
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338 26 27
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Karatay
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POÇAN
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AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY
(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)
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352 06 59
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Meram-Selçuklu
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ZÜLAL
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YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM
(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)
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502 45 59
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Meram- Karatay
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MEVRA
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DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)
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410 04 92
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Selçuklu
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ZÜHRE OLGUN
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MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
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245 13 00
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Selçuklu
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ZEYBEK
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CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6B SELÇUKLU
(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI- RAMADA OTEL KARŞISI)
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248 39 18
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Selçuklu
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ZEHRA
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YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:16E SELÇUKLU
(28 NOLU ASM YANI İKONİA İŞ MERKEZİ KARŞISI YAZIR MAHALLESİ MUHTARLIĞI KARŞISI)
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265 28 29
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Selçuklu
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DAMLA
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KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:11B SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ ANA GİRİŞ KARŞISI)
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261 20 93
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi