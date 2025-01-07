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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 7 Ocak Konya nöbetçi eczaneler

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 7 Ocak Konya nöbetçi eczaneler
Her gün Konya Eczacılar Odası tarafından nöbetçi eczaneler listesi belirleniyor. Peki 7 Ocak 2025 Salı günü hangi eczaneler nöbetçi? Detaylar haberimizde...

Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.

                 İşte Konya 7 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

YENİ

FERİTPAŞA MAHALLESİ NALÇACI CADDESİ NO:23A SELÇUKLU

(SİLLE KAVŞAĞI, CEMO ETLİEKMEK YANI)

233 55 84

Selçuklu

BİRGÜL GÖÇER

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU

(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)

236 52 01

Meram- Selçuklu

SILA

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ KOCA SİNAN SOKAK NO:11A SELÇUKLU

(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI YANI)

257 06 96

Meram

REYHAN

GÖDENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM

(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)

338 26 27

Karatay

POÇAN

AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY

(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)

352 06 59

Meram-Selçuklu

ZÜLAL

YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM

(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)

502 45 59

Meram- Karatay

MEVRA

DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY

(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)

410 04 92

Selçuklu

ZÜHRE OLGUN

MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU

(ÖZALKENT PTT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

245 13 00

Selçuklu

ZEYBEK

CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6B SELÇUKLU

(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI- RAMADA OTEL KARŞISI)

248 39 18

Selçuklu

ZEHRA

YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:16E SELÇUKLU

(28 NOLU ASM YANI İKONİA İŞ MERKEZİ KARŞISI YAZIR MAHALLESİ MUHTARLIĞI KARŞISI)

265 28 29

Selçuklu

DAMLA

KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:11B SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ ANA GİRİŞ KARŞISI)

261 20 93

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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