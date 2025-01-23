Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler

Konya 23 Ocak Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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POYRAZ
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FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:7/A SELÇUKLU
(NUMUNE HAST. PERSONEL OTOPARKI KARŞISI)
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350 00 70
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Selçuklu
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VATAN
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İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU
(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)
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322 00 45
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Meram- Selçuklu
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MELİS YALÇIN
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HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
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502 62 25
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Meram
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AYHAN BOZKIR
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AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)
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323 00 76
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Karatay
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HÜLYA
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FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CAD. NO:41/H KARATAY
(BAYKARA GOLD DÜĞÜN SALONU YANI)
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342 42 86
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Meram-Selçuklu
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GÖKMENOĞLU
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KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM
(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)
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321 34 74
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Meram- Karatay
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BEZİRCİLER
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ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11A KARATAY
(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI-KARATAY LİSESİ YANI)
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355 00 63
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Selçuklu
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NURGÜL
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BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12B SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
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245 64 64
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Selçuklu
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MUTLULUK
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BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU
(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)
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0542 846 16 96
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Selçuklu
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AKASYA
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YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU
(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)
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265 35 75
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Selçuklu
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SAYGILI
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KOSAVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ TOLUHAN SİTESİ 2. GİRİŞ NO:116L-116K SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI, CADDE ÜZERİ A101 YANI)
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255 55 77
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi