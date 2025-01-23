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Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler

Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 23 Ocak Perşembe günü Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

                    Konya 23 Ocak Perşembe günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

POYRAZ

FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:7/A SELÇUKLU

(NUMUNE HAST. PERSONEL OTOPARKI KARŞISI)

350 00 70

Selçuklu

VATAN

İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU

(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)

322 00 45

Meram- Selçuklu

MELİS YALÇIN

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

502 62 25

Meram

AYHAN BOZKIR

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)  

323 00 76

Karatay

HÜLYA

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CAD. NO:41/H KARATAY

(BAYKARA GOLD DÜĞÜN SALONU YANI)

342 42 86

Meram-Selçuklu

GÖKMENOĞLU

KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM

(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)

321 34 74

Meram- Karatay

BEZİRCİLER

ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11A KARATAY

(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI-KARATAY LİSESİ YANI)

355 00 63

Selçuklu

NURGÜL

     BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12B SELÇUKLU

(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)          

245 64 64

Selçuklu

MUTLULUK

BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU

(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)

0542 846 16 96

Selçuklu

AKASYA

YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU

(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)

265 35 75

Selçuklu

SAYGILI

KOSAVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ TOLUHAN SİTESİ 2. GİRİŞ NO:116L-116K SELÇUKLU

(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI, CADDE ÜZERİ A101 YANI)

255 55 77

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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