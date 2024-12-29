1922 Konyaspor Nevşehir sınavında

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, periyodun ilk hazırlık maçına Nevşehir karşısında çıkacak. Yavru Kartallar 30 Aralık Pazartesi günü Nevşehir Gazi Stadyumu'nda Nevşehir Belediyespor'un konuğu olacak.
Kamp programı belli oldu
1922 Konyaspor'da kamp programı da belli oldu. Nevşehir Belediyespor ile oynanacak hazırlık maçının ardından 2 günlük izne ayrılacak yeşil-beyazlılar; akabinde Antalya'da toplanarak kamp çalışmalarına start verecek. 1922 Konyaspor, burada da hazırlık maçları yapmayı planlıyor.