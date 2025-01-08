Bir garip Yusuf Erdoğan iddiası

Tümosan Konyaspor'un kanat oyuncularından Yusuf Erdoğan, Ankara medyasının haberi ile gündeme bomba gibi düştü. TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün, Anadolu Kartalı'nın kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile ilgilendiği hatta transferde sona yaklaştığı iddia edildi. Peki, bu haber gerçek mi?
Fener maçında galibiyet sözü vermişti
Anadolu Kartalı'nın kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan; Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Alanyaspor maçının ardından yeşil-beyazlı tribünlere gelerek "Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Size söz veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Kulübe gelen teklif var mı?
Ankara medyasının iddiası üzerine tüm gözler, Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu'na çevrildi. Edilen bilgiye göre Yusuf Erdoğan için herhangi bir resmi teklif kulübe gelmedi. Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın da ayrılma isteği olmadığı gibi; transfer görüşmesi yapmak için kulüpten herhangi bir izin de istemedi. Yeşil-beyazlı kulübün sözleşmeli futbolcusu olan Erdoğan; kafileyle birlikte Çorum Futbol Kulübü maçı için şehirden ayrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi