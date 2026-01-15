GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bodrumspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

- Güncelleme Tarihi:

Bodrumspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Bodrum FK'ya konuk oluyor. Bugün Bodrum'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. 

Saat 18.00'de başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

1 Deniz (K), 23 Yhoan, 4 Adil, 5 Uğurcan, 12 Guilherme, 16 Marko, 42 Morten, 7 Tunahan, 10 Bardhi, 40 Muleka, 22 Umut

Yedekler: Bahadır, Yasir, D. Türüç, M. Bostan, B. Kutlu, Bazoer, Jin-Ho, Arif, Esat, Svendsen.

Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: Burhan Eşer

32 Bahri Can (K), 35 Furkan, 68 İsmail, 11 Omar (Kaptan), 77 Cenk, 8 Mustafa, 91 Enes, 70 Ege, 7 Dimitrov, 25 Adem, 99 Seferi

Yedekler: Rüzgar, Brazao, Ajeti, Obekpa, Ahmet, Mert, A. Aytemur, Emirhan, A. Habeşoğlu.

Kaynak: Haber Merkezi

