Çağdaş Atan’dan taraftara 2026 mesajı: Sözümüz söz tribünde buluşalım!

Hasan Yıldırım
Çağdaş Atan’dan taraftara 2026 mesajı: Sözümüz söz tribünde buluşalım!
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2026 yılına girerken yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Taraftara seslenen Atan, başarı sözü vererek destek çağrısı yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı camiaya sosyal medya hesabı üzerinden seslendi. Konyaspor Kulübü'nün 2026 yılına dair paylaşımını alıntılayan Atan, "Sözümüz söz… Benim için savaşların en güzeli, sözünü tutmak için verilenidir” ifadelerini kullandı.

"Taraftara tribünde ihtiyacımız var”

Paylaşımının son bölümünde taraftara seslenen Atan, sözünü tutmakla ilgili olarak, "Altında kalmak var mı? Var. Altında kalmamak için büyük Konyaspor taraftarına tribünde ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

(Hasan Yıldırım)

 

