“Daha iyi bir seviyeye ulaşacağız’’

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Çankaya, 1923 Mustafakemalpaşa galibiyetinin ardından konuştu.

"İyi bir mücadele oldu” diyen Çankaya, "Bütün oyuncularımın ayaklarına sağlık. Bizim için ligi dengeleme maçıydı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen yöneticilerimize Konya'da bizi destekleyen yöneticilerimizi herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Konyalıları maçlarımıza bekliyoruz”

"Artık üst üste koyup iyi bir seviyeye gelmek istiyoruz” diyen Çağdaş Çankaya, "Önümüzdeki maçlara bakacağız. Cumartesi günü kendi evimizde Ayvalıkgücü'nü konuk edeceğiz. Bütün Konyalıları maçımıza davet ediyoruz. Bize gelip destek verirlerse bizler için çok daha iyi olacak. Çocuklar için iyi bir moral olacak. Taraftarımıza bizi desteklerse daha iyi bir seviyeye geleceğiz İnşallah” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi