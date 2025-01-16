Esenler Erokspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor finalde karşılaşacak

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada Esenler Erokspor, Haremspor'u ilk yarısını 30-27 önde tamamladığı maçta 75-50 mağlup ederek final biletini alan ilk takım oldu.
Yarı finalin diğer müsabakasında Trabzonspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk yarısını 42-34 önde tamamladığı maçtan 89-86'lık galibiyetle ayrılarak final biletini alan ekip oldu.
Esenler Erokspor-Konya Büyükşehir Belediyespor finali, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Kaynak: AA