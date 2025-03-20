Fenerbahçe EuroLeague basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?
THY Avrupa Ligi’nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşı karşıya geliyor. Son 3 maçta galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, Fransa’da 21. galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Peki, THY EuroLeague Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Monaco - Fenerbahçe basketbol maçının detayları ve yayıncı kuruluş bilgileri...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Şimdiye kadar Monaco ile oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alan temsilcimiz, yoluna kayıpsız devam etmek için sahada olacak. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
MONACO - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak Monaco - Fenerbahçe Beko müsabakası, 20 Mart Perşembe bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nin 30. haftası kapsamında oynanacak Monaco - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport+ ekranlarından canlı yayınlanacak.
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