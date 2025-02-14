Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Az Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Maarten Martens'in çalıştırdığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun düdük çaldığı müsabakada AFAS Stadion'da karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, konuk olduğu rakibine 4-1'lik skorla kaybetti.
GALATASARAY, DEPLASMANDA YENİLDİ
AZ Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Möller Wolfe attı.
Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.
RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray, ligde pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, ardından perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı rövanşta konuk edecek.
AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde hafta sonunu maç yapmadan geçecek.
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