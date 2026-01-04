GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
SPOR Haberleri

Konya Büyükşehir bu işi biliyor!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konya Büyükşehir bu işi biliyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Koleji'nin konuğu oldu. İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya ekibi, zorlu maçı 98-94'lük skorla kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Büyükşehir 15. galibiyetini aldı

Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji maçıyla birlikte bu sezonki 15. galibiyetine ulaştı. Yeni sezonda daha da iddialı olan sarı-siyahlılar, şu ana kadar olan periyotta boy gösterdiği 18 karşılaşmada 15 galibiyet ve 3 mağlubiyeti aldı. Konya Büyükşehir Belediyespor, takip eden hafta evinde oynayacağı Ormanspor engelini de geçerek hedefi yolundaki rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER