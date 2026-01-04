Konya Büyükşehir bu işi biliyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Koleji'nin konuğu oldu. İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya ekibi, zorlu maçı 98-94'lük skorla kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Büyükşehir 15. galibiyetini aldı
Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji maçıyla birlikte bu sezonki 15. galibiyetine ulaştı. Yeni sezonda daha da iddialı olan sarı-siyahlılar, şu ana kadar olan periyotta boy gösterdiği 18 karşılaşmada 15 galibiyet ve 3 mağlubiyeti aldı. Konya Büyükşehir Belediyespor, takip eden hafta evinde oynayacağı Ormanspor engelini de geçerek hedefi yolundaki rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek.
(Hasan Yıldırım)