Konya Büyükşehir Fenerbahçe deplasmanında

14 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 4. sırada başlayan Konya ekibi, 8 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10. sırada yer alan rakibine karşı galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Koleji ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 3 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.
Tek hedef galibiyet
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, kritik deplasmanda galibiyet kovalayacak. Zirveden kopmak istemeyen Konya ekibi, zorlu maçtan galip dönerek şampiyonluk yolundaki rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek.
(Hasan Yıldırım)