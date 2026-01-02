GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,56
STERLİN
58,20
GRAM
6.303,75
ÇEYREK
10.352,73
YARIM ALTIN
20.605,44
CUMHURİYET ALTINI
41.080,87
SPOR Haberleri

Konya Büyükşehir Fenerbahçe deplasmanında

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konya Büyükşehir Fenerbahçe deplasmanında
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Koleji’nin konuğu olacak.

14 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 4. sırada başlayan Konya ekibi, 8 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10. sırada yer alan rakibine karşı galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Koleji ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 3 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.

Tek hedef galibiyet

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, kritik deplasmanda galibiyet kovalayacak. Zirveden kopmak istemeyen Konya ekibi, zorlu maçtan galip dönerek şampiyonluk yolundaki rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek. 

(Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER