Konyaspor 4 imzadan sonra frene bastı: Sırada 2 bölge var!

Konyaspor transferde frene bastı! Süper Lig'in ikinci devresinde kâbus görmek istemeyen yeşil-beyazlılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yaptı. An itibariyle 4 oyuncuyu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, takımdan ayrılacak oyuncuları da göz önünde bulundurarak vites düşürdü.
4 oyuncu takıma katıldı
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Konyaspor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar sağ kanat Deniz Türüç, orta saha Sander Svendsen, sol bek Arif Boşluk ve orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti.
Sırada 2 bölge var
Konyaspor'un transferde izleyeceği yol merak konusu oldu. Savunmada sorun yaşamak istemeyen yeşil-beyazlılar, sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncusuna odaklandı. Konyaspor, Antalya kampında hocanın son raporuna göre görüşmelerine devam edecek.
(Hasan Yıldırım)