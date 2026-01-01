GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor 4 imzadan sonra frene bastı: Sırada 2 bölge var!

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor 4 imzadan sonra frene bastı: Sırada 2 bölge var!
Konyaspor transferde frene bastı. Şu ana kadar olan süreçte 4 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, takımdan ayrılacak oyuncuları da göz önünde bulundurarak frene bastı. Peki, Konyaspor bu süreçte nasıl bir yol izleyecek?

Konyaspor transferde frene bastı! Süper Lig'in ikinci devresinde kâbus görmek istemeyen yeşil-beyazlılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yaptı. An itibariyle 4 oyuncuyu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, takımdan ayrılacak oyuncuları da göz önünde bulundurarak vites düşürdü. 

4 oyuncu takıma katıldı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Konyaspor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar sağ kanat Deniz Türüç, orta saha Sander Svendsen, sol bek Arif Boşluk ve orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti.

Sırada 2 bölge var

Konyaspor'un transferde izleyeceği yol merak konusu oldu. Savunmada sorun yaşamak istemeyen yeşil-beyazlılar, sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncusuna odaklandı. Konyaspor, Antalya kampında hocanın son raporuna göre görüşmelerine devam edecek.

(Hasan Yıldırım)

 

