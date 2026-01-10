Konyaspor’a 1 günlük izin!

2 Ocak Cuma gününden itibaren Belek'te kampta bulunan yeşil-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi günü itibariyle süreci noktaladı. Anadolu Kartalı'na kampın ardından 1 günlük izin verildi.
Antrenmanlar Pazartesi başlıyor!
Konyaspor'da antrenmanlar Pazartesi günü başlıyor! Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta müsabakasında 15 Ocak Perşembe günü Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğu olacak yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına 12 Ocak Pazartesi günü tesislerinde start verecek.
Konyaspor, bu maçtan puan ya da puanlar alarak sezonun ikinci devresine moralli başlamak istiyor.
(Hasan Yıldırım)