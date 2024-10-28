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Konyaspor, Ali Çamdalı ile yolları ayırdı

Konyaspor, Ali Çamdalı ile yolları ayırdı
Taraftarlar tarafından sürekli eleştirilen ve neredeyse her maç istifaya çağrılan Teknik Direktör Ali Çamdalı hakkındaki karar bugün verildi.

Taraftarlar tarafından sürekli eleştirilen ve neredeyse her maç istifaya çağrılan Teknik Direktör Ali Çamdalı hakkındaki karar bugün verildi.


Konyaspor yönetimi saat 17.00'de yaptığı toplantıda Ali Çamdallı ile yolların ayrıldığını duyurdu. 


Konyaspor'un başında bu sezon toplam 14 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 maçında ise mağlup oldu.

 

Konyaspor'un ligdeki son durumu:

Gaziantep FK 3:1 Konyaspor 
Beşiktaş JK 2:0 Konyaspor 
Konyaspor 2:1 Eyüpspor 
Trabzonspor 3:2 Konyaspor 
Konyaspor 0:0 Sivasspor 
Samsunspor 0:1 Konyaspor
Konyaspor 0:0 Kayserispor 
Bodrum FK 3:1 Konyaspor 
Konyaspor 1:2 Galatasaray 
Kasımpaşa 2:3 Konyaspor 
Konyaspor 1:3 Galatasaray 
Kayserispor 2:2 Kayserispor
Konyaspor 3:0 Samsunspor 
Konyaspor 0:0 Fenerbahçe


Ali Çamdalı'nın Konyaspor karnesi:

Galibiyet: 4

Beraberlik: 4

Mağlubiyat: 6

Kaynak: Haber Merkezi

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