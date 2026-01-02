Konyaspor Antalya kampına başladı: 8 günlük yoğun hazırlık

Konyaspor Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan Konyaspor, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Günün çalışması ısınmayla başlarken, topla oyunlarla devam etti. Antrenman anaerobik koşuyla tamamladı.
Antalya kampı başladı
Konyaspor'da Antalya kampı da start aldı. Yeşil-beyazlılar 2 Ocak Cuma günü saat 10.00'da yaptığı antrenmanın ardından Antalya'ya hareket etti. Anadolu Kartalı 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Belek'te kampta bulunacak.
(Hasan Yıldırım)