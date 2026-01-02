GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor Antalya kampına başladı: 8 günlük yoğun hazırlık

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor Antalya kampına başladı: 8 günlük yoğun hazırlık
Konyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampına start verdi. 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde topbaşı yapan yeşil-beyazlılar; hemen akabinde Antalya’ya hareket etti. Konyaspor, 8 günlük süreçte burada kampta bulunacak. Anadolu Kartalı bu periyotta hazırlık maçlarına da çıkacak.

Konyaspor Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan Konyaspor, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Günün çalışması ısınmayla başlarken, topla oyunlarla devam etti. Antrenman anaerobik koşuyla tamamladı.

Antalya kampı başladı

Konyaspor'da Antalya kampı da start aldı. Yeşil-beyazlılar 2 Ocak Cuma günü saat 10.00'da yaptığı antrenmanın ardından Antalya'ya hareket etti. Anadolu Kartalı 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Belek'te kampta bulunacak. 

(Hasan Yıldırım)

