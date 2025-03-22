Konyaspor’da 1 günlük izin!

Tümosan Konyaspor yeniden izne ayrıldı. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Anadolu Kartalı, bu maçın ardından milli aranın başlaması nedeniyle uzunca bir süre dinlenme fırsatı elde etmişti. Konya'da toplanan Anadolu Kartalı, 2 günlük çalışmanın ardından tekrar izne çıkacak.
1 günlük izin
Tümosan Konyaspor 1 günlük izne ayrıldı. Beşiktaş maçının dönüşünde 20 Mart Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, burada yaptığı yenileme antrenmanıyla haftanın ilk çalışmasını gerçekleştirmişti. Ağırlıklı olarak kondisyon çalışan yeşil-beyazlılar, 22 Mart Cumartesi günü yaptığı antrenmanın ardından 1 günlük izne ayrıldı. 23 Mart Pazar gününü izinli olarak geçirecek Anadolu Kartalı, 24 Mart Pazartesi günü itibariyle çalışmalarına yeniden başlayacak. (Selman Kaya)