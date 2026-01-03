GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor'da Deniz Türüç dönemi resmen başladı!

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da Deniz Türüç dönemi resmen başladı!
Konyaspor, transfer dönemine damga vuracak hamlelerinden birini resmileştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig’in tecrübeli ismi Deniz Türüç ile el sıkışıldığını resmen duyurdu.

Konyaspor, kamp yaptığı Antalya'daki otelde Deniz Türüç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Deniz Türüç'ün Kariyeri

31 yaşındaki Deniz Türüç, futbol kariyerine Hollanda'da Twente alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerinde sırasıyla Go Ahead Eagles, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de geniş bir deneyime sahip.

Türüç, özellikle Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte ve ardından İstanbul Başakşehir'de forma giyen oyuncu, şimdi Konyaspor'un yolunu tuttu.

12 Kez A Milli Takım Forması Giydi

Deniz Türüç, A Milli Takımımızda 12 kez ay yıldızlı formayı terletti. Milli futbolcu kimliğiyle Konyaspor'a önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Konyaspor'da 9 Numara Deniz Türüç'ün

Konyaspor, Deniz Türüç'e 9 numaralı formayı verme kararı aldı. Kulübün resmi açıklamasında, "Deniz, takımımızda 9 numaralı formayı giyecek" ifadesi kullanıldı.

Hasan Yıldırım

