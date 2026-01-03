Konyaspor’da Deniz Türüç dönemi resmen başladı!

Konyaspor, kamp yaptığı Antalya'daki otelde Deniz Türüç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Deniz Türüç'ün Kariyeri
31 yaşındaki Deniz Türüç, futbol kariyerine Hollanda'da Twente alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerinde sırasıyla Go Ahead Eagles, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de geniş bir deneyime sahip.
Türüç, özellikle Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte ve ardından İstanbul Başakşehir'de forma giyen oyuncu, şimdi Konyaspor'un yolunu tuttu.
12 Kez A Milli Takım Forması Giydi
Deniz Türüç, A Milli Takımımızda 12 kez ay yıldızlı formayı terletti. Milli futbolcu kimliğiyle Konyaspor'a önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Konyaspor'da 9 Numara Deniz Türüç'ün
Konyaspor, Deniz Türüç'e 9 numaralı formayı verme kararı aldı. Kulübün resmi açıklamasında, "Deniz, takımımızda 9 numaralı formayı giyecek" ifadesi kullanıldı.
Hasan Yıldırım