Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, taktik antrenmanlara ağırlık veriyor.
Recep Hoca Hatay 11'ini deniyor
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Hatayspor'a karşı çıkaracağı 11'ini deniyor. Hatay ekibini bireysel ve taktiksel açıdan analiz eden Uçar; etkili silahlarını durdurmak için farklı aksiyonlar alacak. Recep Uçar'ın nasıl bir 11 ile çıkacağı ise gizemini koruyor. (Selman Kaya)