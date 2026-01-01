GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor’da izin bitti: Devre arası kampı başladı!

Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının ardından kısa bir izne ayrılan Konyaspor, bugün itibarıyla sahaya indi. Anadolu Kartalı, önce Konya’da topbaşı yaptı, ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya’ya hareket etti.

Konyaspor, devre arası hazırlıkları için topbaşı yapıyor. Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u, hemen akabinde Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında ise Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmaların ardından devre arası iznine ayrılmıştı. Konyaspor'da izin sona erdi.

Konyaspor'un antrenman programı nasıl?

Konyaspor'un devre arası çalışma programı merak konusu oldu. 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan Anadolu Kartalı, 2 Ocak Cuma günü itibariyle de Antalya kampına start verdi. Belek'te kampa girecek yeşil-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar kampta bulunacak.

(Hasan Yıldırım)

 

