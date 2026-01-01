Konyaspor’da izin bitti: Devre arası kampı başladı!

Konyaspor, devre arası hazırlıkları için topbaşı yapıyor. Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u, hemen akabinde Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında ise Antalyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmaların ardından devre arası iznine ayrılmıştı. Konyaspor'da izin sona erdi.
Konyaspor'un antrenman programı nasıl?
Konyaspor'un devre arası çalışma programı merak konusu oldu. 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan Anadolu Kartalı, 2 Ocak Cuma günü itibariyle de Antalya kampına start verdi. Belek'te kampa girecek yeşil-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar kampta bulunacak.
(Hasan Yıldırım)