Konyaspor’da kadro zirvesi! Takımdan kimler ayrılacak?

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı kurmaylarla bir araya geliyor. Atan kadro zirvesinde; takıma yapılan ve yapılacak takviyelerin değerlendirmesi ile kadroda düşünmediği oyuncuları masaya yatıracak.
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalya kampının arifesinde yeşil-beyazlı kurmaylarla bir araya geliyor. Yönetim ile kadro zirvesi yapacak Atan, burada takıma yapılan ve yapılacak takviyelerin değerlendirmesini yapacak. Öte yandan Çağdaş Atan, kadrosunda düşünmediği oyuncuları da bu zirvede yönetimle paylaşacak.
2 bölge daha kaldı
Şu ana kadar olan süreçte 4 futbolcuyu kadrosuna katan Konyaspor, bir süre için rölantiye geçmişti. Teknik direktör Çağdaş Atan ile istişare edecek yeşil-beyazlı kurmaylar; yapılacak kadro zirvesinin ardından sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncularına odaklanacak.
Takımdan kimler ayrılacak?
Takıma gelen kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu. Yeşil-beyazlı takımda ilk olarak orta saha Pedrinho ve stoper Josip Calusic ile yolların ayrılması, başka bir orta saha Mücahit İbrahimoğlu'nun da kiralanması gündeme geldi. Oyuncuları üzerindeki net rapor; yapılacak kadro zirvesinde netlik kazanacak. (Hasan Yıldırım)
