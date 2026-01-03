Konyaspor’da transfer gündemi: Hedef stoper ve kanat

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Konyaspor, 2 bölgeye odaklandı. Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, rotasını stoper ve kanat bölgelerine çevirdi.

Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. An itibariyle 4 oyuncuyu kadrosuna katan ve akabinde frene basan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmelerin ardından çalışmalarına yeniden hız kazandırdı. Peki, Konyaspor rotasını hangi bölgelere çevirdi? İşte detaylar…

4 oyuncu takıma katıldı

Anadolu Kartalı'nda 4 oyuncu takıma katıldı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan yeşil-beyazlılar, süreç resmi olarak başlamamasına rağmen 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Konyaspor sağ kanat Deniz Türüç, orta saha Sander Svendsen, sol bek Arif Boşluk ve orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti.

Anadolu Kartalı 2 bölgeye odaklandı

Teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşen yeşil-beyazlı kurmaylar, transferde izlenecek yolu belirledi. Savunmada sorun yaşamak istemeyen yeşil-beyazlılar, sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncusuna odaklandı. Oyuncuların Antalya kampına en hızlı sürede katılması bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)