Konyaspor’da transfer planı bir kez daha belirlendi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 10 Ocak Cumartesi günü sona eren Antalya kampının ardından yeşil-beyazlı kurmaylarla bir araya geldi. Atan burada kamp raporunu sunarken, transferde izlenecek yol haritası da bir kez daha masaya yatırıldı. Peki, toplantıda ne konuşuldu?

Antalya raporu verildi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalya kampının raporunu yönetime sundu. Yapılan takviyelerin takıma uyumu, Anadolu Kartalı'nın sezonun ikinci yarısına ne kadar hazır olduğu bu raporda belirtildi.

Transfer yolu bir kez daha çizildi

Toplantı gündemlerinden birisi de transfer politikasıydı. Daha önce belirlenen sol stoper ve sol kanat takviyelerinin üzerinden bir kez daha geçildi. Gerek mali açıdan kulübü zora sokmadan; gerekse oyuncuların hazır olması öncelikli kriterler olarak belirlendi.

Çalışmalar hız kazandı

Konyaspor Futbol Şube Komitesi, Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız kazandırdı. Yeşil-beyazlı kurmaylar daha önceden belirlenen ve nabız yoklanan isimler üzerine bu kez resmi tekliflerle gitmeye hazırlanıyor.

(Hasan Yıldırım)