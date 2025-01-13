Konyaspor - Fenerbahçe maçında Ahmet Çalık anıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Futbolcular sahaya "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık” yazılı pankartla çıktı.
Konyasporlu taraftarlar tarafından ise kale arkası tribününde "Doymadım Doyamadım” yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yapıldı.
Doymadım, doyamadım…#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/GeuvK9lSIW— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 13, 2025
Kaynak: İHA