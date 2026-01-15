Konyaspor Norveçlileriyle kazandı: 2-1

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü’nün konuğu oldu. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Anadolu Kartalı’na galibiyeti getiren golleri Norveçli oyuncuları Morten Bjorlo ve Sander Svendsen kaydetti. Bodrum adına tek golün sevincini ise Ege Birsel yaşadı.

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Kupanın puan cetvelinde haftaya 3 puanla 3. sırada giren yeşil-beyazlılar, puansız 6. sırada yer alan Bodrum ekibine karşı galibiyet için mücadele etti. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri Norveçli oyuncuları Morten Bjorlo ve Sander Svendsen kaydederken; Bodrum adına tek golün sevincini ise Ege Birsel yaşadı.



Konyaspor 44'te öne geçti



Konyaspor maça etkili başlayan taraf oldu. Anadolu Kartalı 44. dakikada Norveçli oyuncusu Morten Bjorlo ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya etkili başlayan ise ev sahibi Bodrum oldu.



Buz gibi golü yediler!



Karşılaşmanın 50. dakikası akıl almaz bir pozisyona sahne oldu. Konyaspor, müsabakanın 50. dakikasında Jackson Muleka ile 2. golü bulurken; anlamsız bir şekilde ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Pozisyonun öncesinde herhangi bir faul olmaması, topun oyun alanında olması golün iptalini daha da anlamsızlaştırdı.



Bodrum golü hatayla buldu



Konyaspor'un rakibi Bodrum, aradığı golü bireysel hatadan buldu. Yeşil-beyazlılar Uğurcan Yazğılı'nın bireysel hatasında; 56. dakikada Ege Birsel ile maçtaki skoru 1-1'e getirdi. Müsabaka gollerden sonra 23 dakika daha eşitlikle devam etti.



İlk maç ilk gol!



Konyaspor'un yeni transferlerinden Sander Svendsen, ilk maçında gol sevinci yaşadı. Maçın 77. dakikasında oyuna dahil olan Norveçli oyuncu; 79. dakikada ağlar sarsarak maçın skorunu 2-1'e getirdi.



Konyaspor'un 11 nasıldı?



Konyaspor, Bodrum Futbol Kulübü maçına ideale yakın bir 11 ile çıktı. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı ve Guilherme Sitya, 2'li ön liberoda Marko Jevtovic ve Morten Bjorlo, 3'lü orta alanda Tunahan Taşcı, Enis Bardhi ve Jackson Muleka, ileri uçta ise Umut Nayir forma şansı buldu. Maçın ilerleyen dakikalarında ise Jinho Jo, Deniz Türüç, Berkan Kutlu, Sander Svendsen ve Arif Boşluk oyuna dahil oldu. (Hasan Yıldırım)