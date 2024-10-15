Konyaspor’un rakibi belli oldu

Tümosan Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. Bu sezon organizasyona 3. Tur'dan dahil olan yeşil-beyazlılar 23 Elazığspor ile eşleşti.
Müsabaka 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde Elazığ'da oynanacak. Karşılaşmaların tam tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
23 Elazığspor'u tanıyalım
4 Aralık 1989 tarihinde Elazığ'da kurulan kulüp, ilk faaliyetlerini Elaziz Belediyespor olarak gerçekleştirdi. 2015-16 sezonunda Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan mavi-siyahlılar, 9 sezondur TFF 3. Lig'de yer alıyor. 2019-20 sezonunda isim değişliği yaparak Elazığ Belediyespor ismini alan kulüp; 2020-21 sezonunda Elazığ Karakoçan ve 2022-23 sezonunda günümüzdeki ismi olan 23 Elazığspor adını aldı.
Kaynak: Haber Merkezi