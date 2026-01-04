Konyaspor’un rakibi Universitatea Craiova!

Konyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamındaki ilk provasına çıkacak. 2 Ocak Cuma gününden bu yana Antalya’da kampta yer alan yeşil-beyazlılar, buradaki ilk hazırlık maçında da Romanya ekiplerinden Universitatea Craiova ile karşı karşıya gelecek
Konyaspor, devre arası hazırlıkları bünyesindeki ilk provasına çıkacak. Sezonun kalan bölümü için 1 Ocak Perşembe günü Konya'da toplanan; 2 Ocak Cuma gününden itibaren de Antalya'da kampa bulunan yeşil-beyazlılar, sürecin ilk hazırlık maçına çıkacak. Peki, Anadolu Kartalı'nın rakibi kim?
Rakip Romanya'dan
Konyaspor, Antalya kampındaki provasını Romanya temsilcilerinden Universitatea Craiova karşısında gerçekleştirecek. Anadolu Kartalı burada; sezonun kalan bölümlerinde oynamak istediği oyunu sahaya yansıtacak.
Gözler yeni oyuncularda
Konyaspor ile Universitatea Craiova arasında oynanacak karşılaşma, teknik heyeti için de büyük bir fırsat olacak. Teknik direktör Çağdaş Atan, takıma yeni katılan oyuncuların durumunu ilk kez bu kadar net olarak görme fırsatı elde edecek. Atan, oyuncularının hazırlık aşamasına göre farklı planlar geliştirebilecek.
