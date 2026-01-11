Konyasporlu 3 oyuncu kulüp arıyor!

Konyaspor, takımda düşünmediği 3 oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda stoper Josip Calusic, orta saha Mücahit İbrahimoğlu ile Pedrinho Antalya kampına götürülmezken, oyunculardan kendilerine kulüp bulması istenmişti.
3 oyuncunun 2'si boşta
Konyaspor'un kadrosunda düşünmediği oyunculardan 2 tanesi herhangi bir görüşme sağlayamadı. Orta saha oyuncularından Pedrinho menajeri aracılığıyla eski kulübü CSKA 1948 Sofia'ya haber gönderirken; Josip Calusic ve Mücahit İbrahimoğlu ise herhangi bir kulüple masaya oturamadı.
(Hasan Yıldırım)