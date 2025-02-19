Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off aşamasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor! Dev kapışmada Real Madrid, ilk maçta 3-2 galip geldiği Manchester City’yi bu kez Santiago Bernabéu’da ağırlayacak. Avrupa’nın iki güçlü ekibi, yarı final yolunda kritik bir sınav verecek. Futbol tutkunları, Real Madrid – Manchester City maçının yayın bilgilerini merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Real Madrid - Manchester City maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off rövanşı kapsamında büyük bir heyecana sahne olacak. Manchester City'nin evinde oynanan ilk mücadelede önemli anlar yaşanmış, her iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkmıştı. Şimdi gözler Madrid'deki rövanş maçına çevrildi. Bu zorlu karşılaşmada, her iki takım da gruptan çıkma adına önemli bir adım atmaya çalışacak. REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off rövanş mücadelesi kapsamında Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00'te Tabii Spor ekranlarında olacak. REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçında muhtemel 11'ler şu şekilde: Real Madrid : Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Gvardiol, Akanji, Stones, De Bruyne, Silva, Savinho, Grealish, Haaland

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