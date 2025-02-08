Son düdük çaldı! Konyaspor Kayserispor’a kaybetti

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor’a konuk oldu. Anadolu Kartalı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3’lük beraberliği sağlasa da; maçın hakemi Çağdaş Altay’a takıldı. Yeşil-beyazlıların nizami golü ofsayt gerekçesiyle verilmedi ve karşılaşma 3-2’lik skorla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Kayserispor ile karşı karşıya. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 16.00'da başladı.
Mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.
Kayserispor-Konyaspor maçından dakikalar;
1.dakika:Maç hakemin ilk düdüğü çalmasıyla başladı.
14.dakika:Gol! Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Stadı'nda Duckens Nazon ile öne geçti. 1-0.
23.dakika:Gol! Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Stadı'nda fark açılıyor. Miguel Cardoso kafa ile attığı gol ile takımını rahatlatan isim.
45.dakika:Gol! Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu stadında farkı azaltan golü buldu. 2-1.
55. dakika:Gol! Kayserispor takımı şimdi 3-1 galip durumda. Golü atan oyuncu Duckens Nazon.
69. dakika:Gol! Konyaspor maçtan kopmamak adına farkı bire indiren golü buldu. Golü atan oyuncu Blaz Kramer ve şimdi skor 3-2.
86. dakika:Gol! Hamidou Keyta Konyaspor adına beraberlik golünü attı. 3-3.
Son düdük çaldı
90. dakika:Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Hamidou Keyta için kaldırıyor Skor yeniden 3-2 olarak kayıtlara geçti.
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