GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Türkiye-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Türkiye, UEFA Uluslar Liginde kritik bir maça çıkıyor. Türkiye ile Galler arasındaki heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Şimdi ise gözler, Türkiye-Galler maçı için geri sayımın başladığı o tarihi bekliyor. Peki Türkiye-Galler karşılaşması ne zaman, hangi saatte ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar…

 

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı için geri sayım başladı. Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğündeki Ay Yıldızlılar, Galler'e karşı oynayacakları mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda bu kez Türkiye'yi seçen Porto oyuncusu Deniz Gül, ilk defa yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. 

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milliler, 2024 UEFA Uluslar Ligi grubu kapsamındaki 5. maçında, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20:00'de başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Aday Kadro Açıklandı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçları için aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

İşte Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı 

Çağlar Söyüncü 
Emirhan Topçu 
Eren Elmalı 
Ferdi Kadıoğlu 
Merih Demiral 
Mert Müldür 
Samet Akaydin 
Zeki Çelik 
Doğucan Haspolat 

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu 
İsmail Yüksek 
Kaan Ayhan 
Okay Yokuşlu 
Orkun Kökçü 

Forvet: Ahmed Kutucu 
Arda Güler 
Barış Alper Yılmaz 
Deniz Gül
Enes Ünal 
Kenan Yıldız 
Kerem Aktürkoğlu 
Semih Kılıçsoy 
Yunus Akgün 

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Türkiye Galler maçı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER