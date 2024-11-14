Türkiye-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı için geri sayım başladı. Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğündeki Ay Yıldızlılar, Galler'e karşı oynayacakları mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda bu kez Türkiye'yi seçen Porto oyuncusu Deniz Gül, ilk defa yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı.
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milliler, 2024 UEFA Uluslar Ligi grubu kapsamındaki 5. maçında, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20:00'de başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Aday Kadro Açıklandı
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçları için aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
İşte Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Doğucan Haspolat
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Forvet: Ahmed Kutucu
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
Enes Ünal
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi