Türkiye-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye, UEFA Uluslar Liginde kritik bir maça çıkıyor. Türkiye ile Galler arasındaki heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Şimdi ise gözler, Türkiye-Galler maçı için geri sayımın başladığı o tarihi bekliyor. Peki Türkiye-Galler karşılaşması ne zaman, hangi saatte ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar…

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı için geri sayım başladı. Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğündeki Ay Yıldızlılar, Galler'e karşı oynayacakları mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takım'ın aday kadrosunda bu kez Türkiye'yi seçen Porto oyuncusu Deniz Gül, ilk defa yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milliler, 2024 UEFA Uluslar Ligi grubu kapsamındaki 5. maçında, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20:00'de başlayacak ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Aday Kadro Açıklandı A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçları için aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. İşte Ay-Yıldızlılar'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular: Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Abdülkerim Bardakcı Çağlar Söyüncü

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Doğucan Haspolat Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü Forvet: Ahmed Kutucu

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

Enes Ünal

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Türkiye Galler maçı

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