VALENCIA - BARCELONA MAÇ ÖZETİ | Valencia - Barcelona maçı kaç kaç bitti?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, Valencia deplasmanına çıktı. 2020/21 sezonundan bu yana bu turnuvayı kazanamayan Katalan ekibi, Valencia karşısında yarı finale çıkmak için mücadele etti. Üst üste dokuz maçtır yenilgi yüzü görmeyen Hansi Flick’in takımı, galibiyet için sahada yer aldı. Peki, Valencia ile oynanan bu zorlu mücadele nasıl sonuçlandı? Kim kazandı ve maçın skoru ne oldu?

İspanya Kral Kupası'nda son viraja yaklaşılırken, çeyrek finalde Valencia ile Barcelona karşılaştı. Geçen sefer 7-1'lik ağır bir yenilgi alan Valencia, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak Katalan devinden rövanşı almak istiyordu. Peki, Valencia ile Barcelona arasındaki bu zorlu çeyrek final mücadelesi nasıl sonuçlandı? Maçın skoru ne oldu? Valencıa - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Mestalla Stadyumu'nda oynanan Valencia - Barcelona maçı 6 Şubat Perşembe akşamı saat 23:30'da başladı. Mücadelede hakem Ortiz Arias düdük çaldı. Valencia - Barcelona maçı 5-0 sona erdi. Maçı Barcelona kazandı. Valencıa - Barcelona maç özeti ve golleri 3. dakika, Barcelona - Ferran Torres, 1-0 17. dakika, Barcelona - Ferran Torres, 2-0 23. dakika, Barcelona - Fermin Lopez, 3-0 30. dakika, Barcelona - Ferran Torres, 4-0 59. dakika, Barcelona Lamine Yamal, 5-0 Kaynak: Haber Merkezi

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