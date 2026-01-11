Yeşil-Beyazlılar transfer için kolları sıvadı! Hedef iki kritik bölge

​Konyaspor, transferde düğmeye bastı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşen yeşil-beyazlı kurmaylar, kendilerine sunulan son raporun ardından çalışmalarına başladı. Anadolu Kartalı’nda rota sol stoper ve sol kanat!

Konyaspor transferde düğmeye bastı! 10 Ocak Cumartesi günü teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşen yeşil-beyazlı kurmaylar; Antalya kampı ve transfer raporunun ardından harekete geçti. Anadolu Kartalı'nda rota ise; sol stoper ve sol kanat!

2 bölge yinelendi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı kurmaylara son raporunu iletti. Atan, 10 Ocak Cumartesi günü tamamlanan Antalya kampının ardından yapılan görüşmelerde; sol stoper ve sol kanat bölgesine takviye istedi. Görüşmede istenilen oyuncular üzerinde de duruldu.

Öncelik sol kanatta

Anadolu Kartalı'nın önceliği belli oldu. Hem Adil Demirbağ hem de Riechedly Bazoer'in takıma dönmesiyle savunma hattında derin bir nefes alan Anadolu Kartalı, hocanın raporu doğrultusunda rotasını direkt olarak kanat bölgesine çevirdi. Konyaspor, öncelikli olarak bilekleri sağlam bir sol kanat oyuncusunu takıma kazandıracak.

Anadolu Kartalı yabancılara odaklandı

Konyaspor, takviyelerinde yabancı isimlere odaklandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar tek yabancı transfer eden yeşil-beyazlılar, hem sol kanat hem de sol ayaklı sol stoperde yabancı isimleri tercih edecek. Yeşil-beyazlı takımda yurt içinde ve dışında çalışmalar devam ediyor.

(Hasan Yıldırım)