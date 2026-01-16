Yeşil-Beyazlılar vites yükseltti! Transferler ne zaman geliyor?

Konyaspor transferde gaza bastı! Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü’ne konuk olan ve rakibini zor da olsa 2-1’lik skorla geçen Anadolu Kartalı, eksik bölgeleri olan sol kanat ve sol stoper için vites yükseltti.
Konyaspor transferde gaza bastı! Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan ve rakibini zor da olsa 2-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından eksik bölgeleri olan sol kanat ve sol stoper için vites yükseltti. Peki, Konyaspor'un takviyeleri ne zaman gelecek?
Transferler Eyüp maçına yetişir mi?
Konyaspor'un transfer listesinde yer alan sol kanat ve sol stoper oyuncularının, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak Eyüpspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Yurt dışından oyuncularla görüşen yeşil-beyazlı kurmaylar; kulübü mali zarara sokmamak için titiz bir süreç yönetiyor.
Takviyeler Gaziantep maçına bekleniyor
Konyaspor'da yeni transferlerin Gaziantep Futbol Kulübü maçına yetişmesi bekleniyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar Bodrum maçının ardından vites yükseltse de; görüşülen oyuncularla henüz imza aşamasına gelinemediği öğrenildi.
