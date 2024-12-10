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Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

17 Aralık Salı:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

Kaynak: AA

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