Platfon, showroom ve teknik alanıyla hizmette!

Ar-ge ve inovasyon çalışmalarıyla vizyonunu genişletirken 2023 yılından bu yana ürettikleriyle hem şehre hem de ihracatlarıyla ülkeye katkı sağlayan Platfon Makine Anonim Şirketi, cumartesi günü açılışını yaptığı showroom ile artık çalışmaları hakkında daha fazla bilgi verebilecek.

İhtiyaca yönelik geniş ürün yelpazesi ve satış öncesi ve sonrası müşterilerine göstermiş olduğu ilgi nedeniyle üretim ve hizmet sektörlerinde tercih sebebi olan Platfon Makine, ikili ilişkilerini artık Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi'ndeki yeni yerinde yürütecek. Şirketin sektördeki konumu ve üretimleri hakkındaki bilgiyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım verdi.

BİRÇOK SEKTÖRE TEK BAŞINA HİTAP EDİYOR!

Yıldırım, temizlik, inşaat, elektrik ve makine mühendisliği, fabrika kuruluşları gibi birçok sektörde pazar payı bulunan personel yükseltici iş makineleri alanında üretim yaptıklarını ifade etti. Makaslı ya da örümcek paletli; elektrikli ya da dizel motora sahip; eklemli, dikey platformlu olmak üzere personel yükseltici iş makineleri grubunda birçok çeşitte üretim yaptıklarını belirten Yıldırım, bu serilerin ve daha farklı üretim projelerinin ar-ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şirketin ihracatıyla ilgili de konuşan Yıldırım, global arenada pazar paylarının günden güne büyüdüğüne işaret ederek, "Rusya, İran gibi ülkelerle dış ticaretimiz var; farklı ülkelerle de çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK SERVİS VE SHOWROOM OLARAK HİZMET VERECEK

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik alanda üretimlerinin devam ettiğini; açılışı gerçekleşen Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi'ndeki yeni yerlerinin ise satış, teknik servis ve ürün showroomu olarak kullanılacağını belirten Yıldırım, "Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi girişindeki yerimizde, bin metrekarelik alanda teknik servis ve showroom olarak hizmet vermeye başladık. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi