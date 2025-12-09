10 Aralık Çarşamba Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan gibi Doğu illerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 10 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
İşte güncel durum ve meteoroloji uyarıları:
Meteorolojiden Kritik Kar Uyarısı (10 Aralık)
Son hava durumu analizlerine göre, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor:
Etkili Olacak Bölgeler: Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimleri, Siirt'in Pervari ilçesi ve Van'ın güneyinin yüksek bölgeleri.
Beklenti: Yağışların gün boyunca aralıklarla kuvvetli kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.
Uyarılar: Bu durum nedeniyle ulaşımda gecikmeler, yollarda buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.
Denizlerde Fırtına Uyarısı (8-9 Aralık)
Güney Ege: Rüzgârın 9 Aralık Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Doğu Akdeniz: Rüzgârın 8 Aralık Pazartesi akşam saatlerinden başlayarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde etkili olması öngörülmektedir.
10 Aralık Çarşamba Okullar Tatil Mi?
Güncel verilere göre, yoğun kar yağışının beklendiği 10 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Tatil kararları, genellikle hava şartlarının yerel ulaşımı ve güvenliği olumsuz etkilemesi durumunda, akşam saatlerinde veya sabaha karşı ilgili valilikler tarafından ilan edilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi