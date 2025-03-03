2025 Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı“ olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi’nin önemi nedir? Detaylar haberimizde...

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal ve mübarek gece olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, dua ve ibadetlerin kabul olduğu, af ve bağışlanma kapılarının açık olduğu bir zaman dilimi olarak bilinir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Allah'a yakınlaşmak, geçmiş günahlarının affedilmesini dilemek, Kur'an okumak ve namaz kılmakla değerlendirir. Peki, 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? İşte, bu yılın Kadir Gecesi tarihi... 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart'ta idrak edilecek. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

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