2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak? #İlk Oruç Hangi Gün Tutulacak?

Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç tarihi, İslam Dünyası genelinde merakla bekleniyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte, gözler 11 ayın sultanı olan Ramazan’ın ne zaman başlayacağına çevrildi. Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle, Ramazan ayı başlangıcı her yıl bir önceki yıla göre 10-11 gün daha erken başlar. 2025 yılı Ramazan ayının başlangıcı, Diyanet Dini Günler Takvimi’nde yer aldı. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Merak edilen bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

2025 Ramazan ayının başlangıcı ve ilk oruç tarihi, halk arasında merakla araştırılmaya devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan öncesi geri sayım sürerken, "2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" soruları gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Ramazan Ayı başlangıç tarihini belirledi. Peki, 2025 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre ilk oruç tarihi... 2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak? Ramazan ayı, Hicrî takvime göre 9. ay olarak 2025 yılında Mart ayında başlayacak. Ramazan'ın ilk günü ve ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü olacak. 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca Müslüman, 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar oruç tutacak. 30 Mart Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. İlk Oruç Hangi Gün Tutulacak? İlk oruç, 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak. Bu gün, Ramazan ayının ilk günü olacak ve milyonlarca Müslüman oruç ibadetine başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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