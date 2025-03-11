Bayramı Tatili Kaç Gün? Ramazan Bayram tatili ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleşiyor mu?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 2025 Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, Ramazan Bayramı’na ne kadar süre kaldığı ve tatilin hangi günlere denk geleceği büyük bir merak konusu oldu. 2025 yılına ait tatil takvimine göre, bayram tatilinin süresi ve olası ara tatilin bu döneme denk gelip gelmeyeceği de gündemde. Detaylar haberimizde...

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, hangi tarihte? Dini bayramlarımız arasında yer alan Ramazan Bayramı arefe gününün ardından üç gün kutlanıyor. Peki, bu yıl tatil hafta sonuna mı denk gelecek? RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN? 2025 Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı; Arefe Günü 29 Mart Cumartesi 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl Pazar günü gerçekleşiyor. Arefe günü olan Cumartesi ile birlikte, bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek. Bu sene Ramazan Bayramı ara tatil sürecine denk geliyor. Okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başlayacak 7 Nisan Pazartesi günü ise eğitim öğretim devam edecek. Kaynak: Haber Merkezi

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