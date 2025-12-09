Besime Ekici öldü mü, neden öldü? Gelinim Mutfakta Besime Ekici ölüm sebebi!

Gelini Gülcan ile birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasında ünlenen, doğallığı ile seyircinin kalbini kazanan Besime Ekici;7nin ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Televizyon ekranlarının merakla takip edilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasının fenomen haline gelen kayınvalideleri arasında yer alan Besime Ekici'nin hayatını kaybetti. Vefat haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Besime Ekici öldü mü, neden öldü soruları en çok arananlar listesine girdi.

Gelin kaynana çok sevilmişti!

Gelini Gülcan ile birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasında ekranlara merhaba diyen Besime Ekici'nin vefat haberi, ailesini ve sevenlerini çok üzdü. Yarışmanın takipçileri Besime Ekici'nin ölümü sonrası merakla araştırma yapmaya başladı.

Besime Ekici neden öldü?

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınır hale gelen Besime Ekici'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Doğal halleriyle kalpleri kazanan Besime Ekici'nin vefat haberi, gelini Gülcan Ekici tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Ekici'nin vefat nedeni ile ilgili bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi