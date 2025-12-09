Büşra Karakaş hakkında suç duyurusu! Büşra Karakaş kimdir?

İstanbul’da düzenlenen bir partide yaşandığı iddia edilen kavga büyük merak uyandırdı. Büşra Karakaş’ın karıştığı iddia edilen olay günün en çok arananları arasına girdi. Peki, Büşra Karakaş kimdir? Partide neler yaşandı.

Tatil için İstanbul'a gelen Rus vatandaşı Maria Avdienko, katıldığı bir partide model ve kick boksçu Büşra Karakaş'ın saldırısına uğradığını iddia etti. Başından yaralandığını öne süren Avdienko, savcılığa giderek Büşra Karakaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Büşra Karakaş kimdir?

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent'teki bir kitap ofisinde meydana geldi.

İddiaya göre tatil için İstanbul'a gelen Rus vatandaşı Maria Avdienko, sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.'nin doğum günü partisine davet aldı. Avdienko, partinin düzenlendiği ofise gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Bahçeye geçecekleri sırada A. D. parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a bir şeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı. İddiaya göre bu sırda arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti.

Gerilim arttı!

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı. İddiaya göre saldırılar devam etti. Partideki diğer davetliler tarafından ayağa kaldırılan Maria Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisine saldırdığını söylediği Büşra Karakaş ile A. D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi Mustafa C.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA