Deha 17. Bölüm HD Tek Parça İzle! Deha Son Bölüm İzle

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Deha dizisi, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyunculuk performanslarıyla seyircilerden tam not almaya devam ediyor. Dizinin hayranları, Deha 17. bölüm full HD izle, Deha tek parça izle ve Deha full HD bölüm izleme linki gibi sorgularla yeni bölümü arıyor. Peki, Deha son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Deha Son Bölümde Neler Oldu?

Esme'ye yapılanların ardından derin bir kriz yaşayan Devran'ın sağlığı tehdit altındadır. Ancak İhsan'ın kendisine oynadığı oyunun intikamını almaktan geri durmaz. Hem kendi hem de Sofi'nin intikamını almak için polisle iş birliği yapar. Bu iş birliği, polis teşkilatının Devran'a büyük bir teklifle gitmesine neden olur.

Devran, üniversiteye yeni dönmüşken Ferman ve Yaman'ın İskender'in tuzağına düşmesiyle birlikte üstlenmek zorunda kaldığı borçlar nedeniyle bu teklifi kabul eder. Ancak bu karar, Devran'ın geri dönüşü olmayan bir yola girmesine neden olacaktır.

Deha Konusu Nedir?

Deha, iyilik ve kötülükte iki farklı deha olan baba ile oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikâyesini ele alıyor. Dizi, her karakterin gizli yönlerini ortaya çıkaran derinlikli bir hikâyeyi izleyicilerin karşısına çıkarıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi