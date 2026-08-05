Düğün Öncesi Çiftlerin Ortak Derdi: Çeyizler Nereye Sığacak?

Megakentte evlilik hazırlığı yapan çiftler, düğün tarihi yaklaştıkça artan eşya kalabalığı karşısında ne yapacağını bilemiyor. Alınan mobilyalar ve çeyizler ev tutulana kadar büyük kriz yaratıyor.

İstanbul'da evlilik hazırlığı yapmak, sadece düğün organizasyonunu yönetmekten ibaret kalmıyor; arkasında ciddi bir lojistik ve planlama mesaisi gerektiriyor. Aylar öncesinden satın alınan beyaz eşyalar, taksit kampanyalarıyla önden sipariş verilen salon takımları, mutfak araç gereçleri ve ailelerin özenle hazırladığı çeyiz kolileri, henüz ikamet edilecek ev tutulmadan önce çiftlerin karşısına devasa bir depolama problemi olarak çıkıyor. Aile evlerinde adım atacak yer bırakmayan bu yoğun eşya trafiği, düğün stresiyle birleştiğinde çiftler için zorlu bir sürece dönüşüyor.

Aile Evlerinde Yaşanan Eşya İşgali

"Düğünümüze altı ay var ama şimdiden aldığımız yemek odası takımı, buzdolabı ve onlarca çeyiz kolisi ailemin salonunu tamamen kapladı. Kendi evimizi tutana kadar bu eşyaların zarar görmeden saklanması gerekiyordu" diyen nişanlı çiftlerin sayısı hiç de az değil. Çeyizlerin ve yeni mobilyaların nemli apartman sığınaklarına ya da havalandırmasız bodrumlara istiflenmesi, binlerce liralık maddi yatırımın daha kullanılmadan küflenmesine veya zarar görmesine yol açabiliyor. Yeni kurulan yuvanın ilk adımlarında maddi kayıp yaşamak istemeyen çiftler, eşyalarını düğün gününe kadar güvenle bekletmek amacıyla kurumsal ev eşyası depolama imkanlarına yönelerek hem aile evlerini rahatlatıyor hem de mobilyalarını ilk günkü kondisyonunda koruma altına alıyor.

Kentin Merkezinde Taşınma ve Yerleşme Telaşı

Evlilik hazırlıklarının ve konut arayışlarının en yoğun yaşandığı lokasyonların başında kentin köklü yerleşim merkezleri geliyor. Ulaşım kolaylığı ve sosyal olanakları nedeniyle yeni evli çiftlerin sıklıkla tercih ettiği Kadıköy, Moda ve Bostancı hattında kiralık ev bulma süreci zaman alabiliyor. Bu geçiş döneminde satın alınan sıfır eşyaların güvenli bir adreste beklemesi çiftlere büyük bir zaman esnekliği kazandırıyor. Özellikle sahil aksında ev arayan veya tuttuğu dairede tadilat süreci devam eden çiftler, mobilyalarını riske atmamak için yüksek güvenlikli Kadıköy eşya depolama merkezlerini tercih ederek düğün gününe kadar kafaları rahat bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Çeyizlerin Güvenliği İçin Profesyonel Dokunuş

Sıfır alınan mobilyaların ve hassas çeyizlerin korunması, standart depo alanlarının ötesinde bir havalandırma ve iklimlendirme altyapısı gerektiriyor. Rutubetsiz, 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenen ve periyodik olarak ilaçlanan modern tesisler, düğün gününde eşyaların paketlerinden ilk günkü tazeliğiyle çıkarılmasını garanti ediyor.

Bu noktada sektörün güvenilir markası İstanbul Eşya Depolama, evlilik yolundaki çiftlere sunduğu esnek kiralama paketleriyle büyük bir kolaylık sağlıyor. Eşyaların adresten alınıp ambalajlanmasından kişiye özel kilitli odalara yerleştirilmesine kadar tüm süreci titizlikle yöneten İstanbul Eşya Depolama, tam kapsamlı sigorta poliçeleriyle de çiftlerin en mutlu günlerine sorunsuz bir başlangıç yapmalarına katkı sunuyor. Evlilik hazırlığında olan tüketiciler, anılarını ve yatırımlarını korumak adına kurumsal bir eşya depolama hizmeti alarak, taşınma ve yerleşme stresini hayatlarından tamamen çıkarıyor.

Kaynak: Bülten