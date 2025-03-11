Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya hangi kanalda, konusu ne? Eşref Rüya 1. bölüm ne zaman?

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Dizinin 1. bölümünün yayın tarihi belli oldu. Çağatay Ulusoy’un Eşref ve Demet Özdemir’in Nisan karakterlerine hayat vereceği bu yeni yapım, hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile büyük ilgi uyandırmaya başladı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı Eşref Rüya, izleyicileri etkileyici bir hikaye ile ekran başına toplamayı hedefliyor. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? İlk bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve detayları..

Eşref Rüya dizisi, heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tims&B'nin yapımını üstlendiği bu dizi, başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un performanslarıyla dikkat çekiyor. İlk fragmanı yayınlanan ve büyük bir ilgi gören dizinin yayın tarihi de nihayet belli oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Eşref Rüya, yayınlandığı ilk bölümle izleyicilerden tam not almayı hedefliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu ne? Başka hangi oyuncular yer alıyor? İşte, Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve dizisinin konusu hakkında tüm detaylar! EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR? Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir. EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya 1. bölüm 19 Mart Çarşamba ekranlara gelecek. EŞREF RÜYA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ Dizide Çağatay Ulusoy'un ‘Eşref', Demet Özdemir'in ‘Nisan' karakterine hayat veriyor. Başrollerin yanı sıra Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor. Kaynak: Haber Merkezi

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