Hangi filmde Gulyabani karakteri yer almaktadır? Beyaz’la Joker sorusu

Beyazla Joker programında bu kez Yeşilçam sinemasına dair bir soru soruldu.
Gulyabani Hangi Filmde Yer Alır?
Türk sinemasının unutulmaz korku-komedi karakterlerinden biri olan Gulyabani, izleyicilerin hafızasında özel bir yere sahiptir.
Gulyabani karakteri, Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit'in rol aldığı Süt Kardeşler filminde yer alır. Film, korku unsurlarını mizahla birleştiren yapısıyla Yeşilçam klasikleri arasında kabul edilir. Diğer seçeneklerde bu karakter bulunmaz.
Cevap: Süt Kardeşler
