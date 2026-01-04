GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangi filmde Gulyabani karakteri yer almaktadır? Beyaz’la Joker sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangi filmde Gulyabani karakteri yer almaktadır? Beyaz’la Joker sorusu

Beyazla Joker programında bu kez Yeşilçam sinemasına dair bir soru soruldu.

Gulyabani Hangi Filmde Yer Alır?

Türk sinemasının unutulmaz korku-komedi karakterlerinden biri olan Gulyabani, izleyicilerin hafızasında özel bir yere sahiptir.

Gulyabani karakteri, Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit'in rol aldığı Süt Kardeşler filminde yer alır. Film, korku unsurlarını mizahla birleştiren yapısıyla Yeşilçam klasikleri arasında kabul edilir. Diğer seçeneklerde bu karakter bulunmaz.

Cevap: Süt Kardeşler

Kaynak: Haber Merkezi

